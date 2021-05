Alphabet Aktie: Lucid ernennt ehemaligen Waymo-Executive als CFO!

Der Luxus-Elektrofahrzeughersteller Lucid Motors Inc. hat einen ehemaligen Manager der selbstfahrenden Einheit Waymo von Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) als Finanzchef an Bord geholt, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

Was passiert ist

Der von Saudi-Arabien unterstützte EV-Hersteller hat Sherry House, die zuvor Schatzmeisterin und Leiterin der Investor Relations bei Waymo war, zur Finanzchefin ernannt und beginnt die neue Rolle diese Woche, so der Bloomberg-Bericht.

