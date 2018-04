Alphabet-Aktie: Kursrutsch trotz guter Ergebnisse – wie geht es nun weiter?

Eine interessante Kursentwicklung ist bei der Google-Mutter Alphabet zu erkennen. Obwohl bei dem Unternehmen die Erlöse nur so sprudeln, gab der Aktienkurs zuletzt etwas nach. Das Papier verlor über drei Prozent an Wert. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 2018 unter dem Strich einen Gewinn in Höhe von 9,4 Milliarden US-Dollar.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Was sagt JP Morgan zum ersten Quartal?

Der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.