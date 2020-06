Alphabet Aktie: Kündigt sich ein Trendwechsel an?

Den vergangenen Freitag würden die Bullen bei der Alphabet-Aktie vermutlich am liebsten ungeschehen machen, denn es sind Dinge geschehen, die besser nicht hätten passieren sollen und es ist einiges an charttechnischem Porzellan zu Bruch gegangen. Schon zur Wochenmitte stand der Aufwärtstrend seit Mitte März unter Druck. Sein Bruch wurde am Freitag durch den massiven Rückfall auf 1.355,00 US-Dollar geradezu zementiert.

