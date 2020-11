Alphabet-Aktie: Kostenloser Kits für Streaming-Dienst!

Die Google-Tochtergesellschaft von Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) wirbt für ihren Cloud-basierten Spiel-Streaming-Service, indem sie ein Stadia-Premiere-Edition-Paket im Wert von 100 US-Dollar kostenlos an YouTube-Premium-Abonnenten verschenkt, berichtete The Verge am Dienstag.

Was geschah

Laut dem Twitter-Nutzer @RandomNoobYT, der einen Screenshot der geltenden Bedingungen zur Verfügung stellte, ist das Angebot ab dem 6. November nur für bestehende Abonnenten von YouTube Premium verfügbar.

Bild.twitter.com/bZzJhqg1bd

– Random Noob (TeK) (@RandomNoobYT) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung