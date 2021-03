Alphabet Aktie: Ist das die Konkurrenz von TikTok?

YouTube Shorts, eine Kurzvideoplattform, startet heute offiziell in den USA in der Beta-Phase und hat bereits an Popularität gegenüber seinen Konkurrenten, Facebooks (NASDAQ:FB) Instagram Reels und dem in Privatbesitz befindlichen TikTok, gewonnen, so eine neue Umfrage, die von Piplsay, einer globalen Verbraucherforschungsplattform, veröffentlicht wurde.

Rascher Aufstieg

YouTube, das zu Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) gehört, hat YouTube Shorts erstmals im September zum Betatest ausgerollt.



