Alphabet-Aktie: Immer noch ein Kauf!

2021 war ein sensationelles Jahr für die Alphabet-Aktie. Die Aktie des Internetgiganten stieg in den vergangenen zwölf Monaten um beachtliche 75 Prozent. Doch der Start ins Börsenjahr 2022 war nicht so gelungen. In den ersten Handelstagen des neuen Jahres verlor die Alphabet-Aktie rund sechs Prozent an Wert. Der Auftakt zu einem schwachen Jahr oder nur eine kurze Verschnaufpause vor weiteren Kurssteigerungen?

Fantastische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!