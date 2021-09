Alphabet-Aktie (Google): Was ist denn jetzt los?

Die Aktie der Google-Mutter Alphabet steht zum Auftakt in die neue Woche gleich unter Druck. In einem schwachen Marktumfeld sackt der Kurs an der Technologiebörse Nasdaq um 2,23 Prozent ab und erreicht ein 4-Wochen-Tief bei 2.745 US-Dollar (USD). Zuletzt bewegte sich der Kurs in einer engen Bandbreite zwischen 2.900 und 2.800 USD und konsolidierte den vorherigen Anstieg. Nach starken Quartalszahlen deutete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



