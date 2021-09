Alphabet-Aktie (Google): Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie der Google-Mutter Alphabet ist am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt (Stichwort: Evergrande-Krise) unter Druck geraten und auf ein 4-Wochen-Tief bei 2.745 US-Dollar (USD) abgesackt. Dabei setzte der Kurs auf der 50-Tage-Linie (EMA50) auf und drehte anschließend wieder nach oben. Angesichts der starken Supportfunktion des EMA50 war dies keine große Überraschung. So ist es seit Anfang Oktober letzten Jahres nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung