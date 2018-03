Alphabet-Aktie (Google): Ist das jetzt die Gelegenheit?

Liebe Leser,

die großen Tech-Werte mussten in der aktuellen Woche deutliche Abgaben hinnehmen. Kaum ein Tag verging ohne neue Enthüllungen rund um den Facebook-Datenskandal. Obwohl es hierbei primär um eine Datenanalysefirma geht, die mit Facebook in Verbindung steht, zogen die Meldungen auch andere Tech-Werte mit nach unten! Die Alphabet-Aktie verlor mehr als 11 % in dieser Woche.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Alphabet-Aktie nun ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.