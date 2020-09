Alphabet-Aktie (Google): Der Abverkauf und seine Folgen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

In den USA haben die Märkte zuletzt eine deutliche Korrektur erfahren. Dabei traf es den technologielastigen Nasdaq 100 besonders hart, er büßte in der Spitze mehr als 14 Prozent ein und markierte am 21. September ein 6-Wochen-Tief beim Stand von 10.678 Punkten. Nun scheint sich der Index im Bereich der 11.000-Punkte-Marke wieder stabilisieren zu können. Dem Abwärtssog konnten sich nur die ...



