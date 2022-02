Alphabet-Aktie: Geht das Kalkül auf?

Alphabet hatte letzte Woche überraschend starke Bilanzzahlen veröffentlicht. Doch nicht nur das: Der Google-Mutterkonzern kündigte für den anstehenden Sommer auch einen Aktiensplit an.

So sollen die Anteilseigner für eine Alphabet-Aktie 20 neue erhalten. Das Kalkül: Durch den Split soll die Aktie deutlich günstiger werden – ohne dass der Gesamtbörsenwert des Konzern in Mitleidenschaft gezogen wird. Dadurch will Alphabet neue Anleger anziehen.



