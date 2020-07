Alphabet Aktie: Folgende Gefahr besteht nun!

Alphabet Aktie: Es besteht nun durchaus die Gefahr, dass sich ein sogenanntes Doppelhoch bilden kann. Der Aktienkurs ist recht nahe an das Februarhoch herangestiegen. Die letzte Handelskerze ist bärisch zu betrachten, denn sie gilt als Umkehrstab. Insgesamt wirken ältere Hochpunkte immer auch als Widerstände. Ein Rückgang bis auf die 100 und 200-Tagelinie wäre also etwas ganz gewöhnliches. Die Bullen könnten so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung