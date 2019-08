Alphabet Aktie: Darum sind die hohen Cash-Bestände ein Problem!

Wachablösung an der Wall Street: Alphabet, die Google-Mutter, hat den Apple-Konzern als reichstes Börsenunternehmen abgelöst. Das berichtete unter anderem das „Handelsblatt“ am Freitag. Als Quelle nennt der Bericht die „Financial Times“. Die Zeitung hatte berechnet, dass Alphabet nun „mit 117 Milliarden Dollar“ Netto-Cash (nach Abzug aller Verbindlichkeiten) klar vor Apple (102 Milliarden) liege, so das Handelsblatt.

Rückkauf von Aktien angekündigt

Eine solch hohe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung