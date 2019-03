Alphabet Aktie: Chartuntersuchung!

Nach ihrem fatalen Fall im Jahr 2018 scheint die Alphabet Aktie wieder etwas an Stabilität gewonnen zu haben, dank der Unterstützung bei 970 USD. Seither läuft der Kurs nun in einem stabilen Aufwärtstrend und verläuft über den gleitenden Durchschnittslinien. Der MACD zeigte vor ungefähr zwei Wochen ein Kaufsignal an und bewegt sich nun nach oben. Der RSI (14) liegt bei 67 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.