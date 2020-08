Alphabet Aktie: Bullen weiter auf Rekordjagd

Auch in der hinter uns liegenden Woche ist es den Käufern gelungen, die Alphabet-Aktie auf ein neues Allzeithoch ansteigen zu lassen. Es wurde am Mittwoch bei 1.652,79 US-Dollar ausgebildet. Durch dieses Hoch konnte das alte am 21. Juli bei 1.587,05 US-Dollar ausgebildete Allzeithoch inzwischen signifikant überwunden werden.

Die Gefahr eines mittelfristigen Doppeltops haben die Bullen damit zunächst einmal erfolgreich gebannt.



