Alphabet Aktie: Ein Aufschwung?

Nach einer langen Seitwärtsbewegungs-Periode scheint es nun so, als könnte der Kurs nun wieder ansteigen. Die SMAs zeigen ein Kauf- und ein Verkaufssignal und ein weiteres Kaufsignal könnte in den kommenden Wochen auftauchen, da die 38-Tagelinie stetig auf die 200-Tagelinie zugeht. Der MACD bewegt sich ebenfalls seitlich und zeigt ein Kaufsignal an. Der RSI liegt bei 68 Punkten und ist knapp ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.