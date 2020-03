Alphabet Aktie: Auf der alten Kaufmarke abgeprallt!

Die Alphabet-Aktie wurde in den vergangenen zwei Jahren von den Anlegern gerne gekauft, wenn der Kurs auf die runde 1.000,00-US-Dollar-Marke zurückgefallen war. So auch in der letzten Woche. Der Kurs fiel am 23. März im Tief bis auf 1.008,87 US-Dollar zurück.

Es setzten auf diesem Niveau umgehend Käufer ein und, ohne die runde 1.000,00-US-Dollar-Marke zu berühren, zog der Kurs anschließend wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



