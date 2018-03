Alphabet-Aktie: Analysten sprühen vor Optimismus!

Liebe Leser,

die Alphabet-Aktie gehörte in den vergangenen Jahren auf jeden Fall zu den Kursraketen am Markt. Mit der Suchmaschine Google dominiert das Unternehmen den Werbemarkt im Internet. Ein wirklicher Wettbewerber kann nicht identifiziert werden, zumal Alphabet seine Geschäftsfelder immer weiter erweitert und inzwischen auch in den Bereichen autonomes Fahren aktiv ist. Das Unternehmen bietet mehr Vielfalt als die meisten anderen Unternehmen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.