Alphabet-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Das zweite Halbjahr in 2018 war bei der Alphabet-Aktie von einer stärkeren Korrektur geprägt. Diese konnte erst im Dezember auf einem Niveau von 976,22 US-Dollar beendet werden. Hier griffen die Käufer wieder zu und starteten eine neue Aufwärtsbewegung. In der vergangenen Woche konnte die Aktie bis auf 1.193,32 US-Dollar ansteigen und somit auch die Widerstandszone bei 1.177,00 US-Dollar überwinden. In den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.