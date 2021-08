Alphabet-Aktie: Absolut valider Bullenmarkt!

Die Alphabet-Aktie konnte sich in den letzten Handelswochen weiterhin sehr positiv entwickeln. So kam es bereits am 11. Juni zum Durchbrechen des größeren Widerstandsbereichs von 2431 US-Dollar. Damit setzte sich der kurz- und mittelfristig aufwärts gerichtete Trend weiter fort. Zudem befindet sich Alphabet natürlich auch langfristig in einem absolut validen Bullenmarkt.

Alphabet – neues Allzeithoch

Mit 2766 US-Dollar konnte am 28. Juli das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung