Alphabet Aktie: 100.000 negative Kommentare gestrichen!

Die Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) Tochtergesellschaft Google entfernt Tausende von negativen Bewertungen, die für die Robinhood Trading App im Play Store hinterlassen wurden, berichtete The Verge am Donnerstag.

Was geschah

Die Robinhood-App wurde am Donnerstag mit fast 100.000 negativen Bewertungen bombardiert. Die Gesamtzahl der Rezensenten lag zu diesem Zeitpunkt bei über 274.000. Die Bewertung der App fiel auf einen Stern durch die Überprüfung Bombardierung, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



