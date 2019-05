Alphabet A: Die Erwartungen haben sich nicht erfüllt – Aktie gibt deutlich nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Nach enttäuschenden Quartalszahlen ist die Aktie der Google-Mutter Alphabet in den letzten Tagen wieder unter Druck geraten. Per Kurslücke fiel der Anteilsschein am Dienstag bis auf 1.200 US-Dollar zurück und hat auch am Mittwoch weiter nachgegeben. Bei dem Rücksetzer wurde auch die 50-Tagelinie (EMA50) unterschritten, wodurch sich das Chartbild fürs Erste etwas eingetrübt hat. Aktuell befindet sich der Kurs am unteren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



