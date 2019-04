Alphabet A-Aktie: Sehen wir schon bald ein neues Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Im Zuge der Korrektur an den Tech-Börsen ging es auch für die Aktie der Google-Mutter Alphabet deutlich nach unten. Am 24. Dezember konnte der Abverkauf schließlich gestoppt werden, auf einem Niveau von 984,67 US-Dollar. Fortan kehrten die Käufer an den Markt zurück und ließen die Aktie wieder ansteigen. Das bisherige Hoch aus diesem Jahr datiert vom 22. März und liegt bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.