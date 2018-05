Alphabet A-Aktie: Kommt es nun zum Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Alphabet A konnte am Freitag erneut etwas zulegen und wichtige Signale setzen, meinen die Analysten. Tatsächlich hat die Aktie mit dem Plus nun die Charttechniker dahingehend überzeugt, dass die Hürden bis zu 900 Euro aus dem Weg geräumt seien. Darüber sollte die Aktie auch bis 950 Euro keine nennenswerten Barrieren mehr vorfinden. Sollte es also gelingen, die Kurse nun weiter nach ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.