Alphabet A-Aktie: Gegen die schlechtere Stimmung kaufen?

Die Aktie von Alphabet A hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Stimmungsdämpfer hinnehmen müssen. Der Wert wird auch dadurch belastet, dass die Europäische Union von Google Steuern eintreiben möchte und überhaupt die Marktmacht eindämmen will. Dies dämpft vor allem die wirtschaftliche Stimmung, weniger die Geschäftszahlen an sich.

Damit haben sich die Kursaussichten von Google/Alphabet A jedoch nicht verschlechtert. Charttechnisch ist trotz

Ein Beitrag von Frank Holbaum.