Alphabet A-Aktie: Dieses Kursziel dürfte Sie interessieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Die Turbulenzen an den Märkten sind auch an der Aktie der Google-Mutter Alphabet nicht ohne weiteres vorübergegangen. Außerdem kursieren Meldungen, wonach das US-Justizministerium wegen der Marktmacht einiger Tech-Konzerne Untersuchungen einleiten wolle. Dies hat den Kurs in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich zurückfallen lassen.

Seit einem Ende April markierten Hoch bei 1.144,60 Euro verlor die Aktie fast 20 Prozent an Wert. Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung