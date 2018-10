Alphabet A-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Die Alphabet A-Aktie ist am Freitag um etwa 3 % gesunken. Ihr aktueller Wert liegt bei 1.163,10 USD. Die Aktie verfolgt zurzeit einen Abwärtstrend. Der Kurs könnte jedoch an der 100-Tagelinie abprallen und in einen Aufwärts-/ oder Seitwärtstrend übergehen. Die 200-Tagelinie liegt unter dem Kurs, der GD (38) und der GD (100) verlaufen darüber.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.