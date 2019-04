Alphabet A-Aktie: Die Bullen nehmen Kurs auf das Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Die Aktie der Google-Mutter Alphabet macht in diesem Jahr wieder richtig viel Spaß, zumindest wenn man als Long-Investor an steigenden Kursen interessiert ist. Während die zweite Hälfte des vergangenen Jahres noch von einer Korrektur geprägt war, sind es seit dem Anfang Dezember markierten Tiefs bei 980 US-Dollar die Bullen, die die Richtung vorgeben. Ihre Dominanz lässt sich am besten anhand des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.