Alpha Variance Solutions, LLC öffnet Zweigstelle in Deutschland

New York (ots/PRNewswire) - Der Anbieter für Cloud-Lösungen von Microsoft & Gold-Partner Alpha Variance Solutions, LLC eröffnet deutsche Niederlassung.Alpha Variance Solutions, ein von Microsoft zertifizierter Anbieter von Cloud-Lösungen, gibt erfreut die Gründung der Niederlassung in Düsseldorf, Deutschland bekannt sowie den Statuserhalt eines direkten CSP in Deutschland und den EU-Ländern.Unsere Niederlassung in Düsseldorf, Deutschland, ermöglicht es AVS, EU-Kunden mit Lizenzprodukten von Microsoft sowie mit Beratungs- und Einführungsdiensten zu bedienen.Yuanming Chu, Präsident/Gründer:"Wir sind darin bestrebt, unsere Kunden auf globaler Ebene zu erreichen und ihnen zugleich lokales Fachwissen und Know-how zu vermitteln. Für uns und für viele andere sind es schwierige Zeiten. Wir blicken mit Hoffnung in die Zukunft und konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern eine sichere und unterstützende Arbeitsumgebung zu bieten, die den Gesellschaften weltweit dient."Wolf Glaser, EU-Direktor- AVS Düsseldorf: "Es war schon immer mein persönlicher Traum, Unternehmen auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu helfen. Zusammen mit AVS sind wir den nächsten Schritt auf diesem Weg unserer gemeinsamen Vision gegangen. Mit harter Arbeit und Engagement für unsere Ziele haben wir viele Hindernisse auf dieser Reise überwunden. Unser Hauptanliegen war es, unsere Kunden zu unterstützen und eine Partnerschaft von Weltklasse für unsere Kunden zu schaffen."Microsoft Cloud Deutschland wurde entwickelt, um die strengen deutschen Datenschutzanforderungen zu erfüllen. Dazu gehört ein deutscher Datentreuhänder, der nach deutschem Recht arbeitet und den materiellen und systematischen Zugang zu Kundendaten regelt. Alle Kundendaten und Systeme, die Kundendaten verarbeiten oder den Zugriff auf diese steuern, befinden sich in deutschen Rechenzentren. Das Netzwerk dieser Rechenzentren ist innerhalb Deutschlands isoliert und zugeordnet.Microsoft Cloud Deutschland bietet eine separate Instanz von Microsoft Azure (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2912572-1&h=3009682427&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1251449%2FAlpha_Variance_Solutions.jpg&a=Microsoft+Azure), die von Rechenzentren in Deutschland geliefert wird. Dadurch können gewerbliche Kunden in der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelszone (EFTA) Kundendaten gemäß der geltenden deutschen Gesetze und Vorschriften sowie der wichtigsten internationalen Standards speichern und verwalten. Microsoft-Mitarbeiter können ohne Zustimmung und Überwachung durch den deutschen Datentreuhänder oder den Kunden nicht auf Kundendaten zugreifen.Über Alpha Variance Solutions, LLC.: Alpha Variance Solutions ist eine von Frauen geführte Firma mit Sitz in New York City. Sie wurde 2015 gegründet, nachdem sie ein Jahrzehnt lang erfolgreich Implementierungsdienste für Fortune-500-Kunden geleistet hatte. Alpha Variance Solutions wurde ins Leben gerufen, um den häufigsten und einfachsten Bedarf in dieser Branche zu decken: einen Partner, der zuhört und Kunden durch einen gut geplanten und ausgeführten Implementierungspfad führen kann.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1251449/Alpha_Variance_Solutions.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2912572-1&h=2206135526&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2912572-1%26h%3D3057267515%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1251449%2FAlpha_Variance_Solutions.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1251449%2FAlpha_Variance_Solutions.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1251449%2FAlpha_Variance_Solutions.jpg)