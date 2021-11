Alpha Star hat ein Händchen für deutsche Vervielfacher

Was macht Alpha Star so erfolgreich?

Dabei sucht das Team nach langfristigen Anlagemöglichkeiten mit hoher Qualität und attraktiver Bewertung. Das Team wird dabei besonders häufig in den Bereichen Software/IT, erneuerbare Energien oder Medizintechnik fündig. Die Firmen sind oft in attraktiven Nischen in strukturellen Wachstumsmärkten tätig. Im Dividendenfonds ist zum Beispiel ATOSS Software (WKN: 510440) die größte Position.

Das Unternehmen entwickelt Software für das Personalmanagement. ATOSS Software erwartet bis 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 16 % und einen massiv steigenden Anteil an wiederkehrenden Umsätzen. Felix Gode sieht die Auslandsexpansion und starke Partnerschaften als wesentliche Wachstumstreiber. Damit sollte seiner Ansicht nach die kommunizierte Guidance von 160 Mio. Umsatz für 2025 deutlich schneller erreicht werden und das Unternehmen schneller in seine Bewertung hineinwachsen können.

Als wesentlichen Grund für die Outperformance von Alpha Star nennt Felix Gode den Verzicht auf gängige Kennzahlen wie den Gewinn je Aktie oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Stattdessen liegt der Fokus auf Kapitalrendite und Gewinnwachstum, die wesentlich bessere Rückschlüsse auf die Qualität eines Geschäftsmodells zulassen. Für den DAX liegt die Kapitalrendite bei 7,4 %. Die Unternehmen im Aktienfonds Alpha Star erreichen aber 24,2 %. Das Gewinnwachstum ist mit 10,8 % doppelt so hoch wie beim DAX.

Expansion nach Europa

Ein Problem für Alpha Star ist, dass die Fonds nicht zu groß werden dürfen, um weiterhin in die kleinen Unternehmen investieren zu können wie bisher. Hier liegt die besondere Expertise des Teams, die ein wesentlicher Bestandteil der hohen Renditen ist. Deshalb schließen sie die Fonds vorzeitig und verzichten auf die Erträge aus dem höheren verwalteten Vermögen. Für die bestehenden Anleger ist das durchaus positiv.

Mit der Europa-Strategie steht eine spannende Ergänzung zu den bestehenden Produkten in den Startlöchern. Alpha Star möchte den Fonds Anfang 2022 mit 20 breit über Europa gestreuten Titeln auflegen. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass die Überschneidungen im Gegensatz zu den beiden bestehenden Fonds deutlich geringer sein dürften. Tatsächlich gibt es derzeit nämlich elf Überschneidungen. Es wird spannend sein zu sehen, wie die Strategie mit einem größeren Anlageuniversum auf die nächste Stufe gehoben wird.