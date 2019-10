Alpha & Omega Semiconductor: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Kurs der Aktie Alpha & Omega Semiconductor steht am 01.10.2019, 13:55 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 11.59 USD. Der Titel wird der Branche "Halbleiter" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Alpha & Omega Semiconductor auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Alpha & Omega Semiconductor mit einem Wert von 10,84 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,89 , womit sich ein Abstand von 75 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Alpha & Omega Semiconductor in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Alpha & Omega Semiconductor haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Alpha & Omega Semiconductor bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Alpha & Omega Semiconductor-Aktie beträgt dieser aktuell 10,79 USD. Der letzte Schlusskurs (12,28 USD) liegt damit deutlich darüber (+13,81 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Alpha & Omega Semiconductor somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (11,62 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,68 Prozent), somit erhält die Alpha & Omega Semiconductor-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. In Summe wird Alpha & Omega Semiconductor auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.