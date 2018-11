Alpha Markets Consulting UK: Ein unsicheres Investment?

Am 28.11.2018 ging die Aktie Alpha Markets Consulting UK an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 219 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir Alpha Markets Consulting UK auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Alpha Markets Consulting UK wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Alpha Markets Consulting UK auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Alpha Markets Consulting UK erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alpha Markets Consulting UK vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (335,5 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 53,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 219 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Alpha Markets Consulting UK erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Alpha Markets Consulting UK in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Alpha Markets Consulting UK haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Alpha Markets Consulting UK bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.