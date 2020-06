Alpha Markets Consulting: Glauben Sie das?

Für die Aktie Alpha Markets Consulting aus dem Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" wird an der heimatlichen Börse London am 27.06.2020, 02:00 Uhr, ein Kurs von 187.5 GBP geführt.

Die Aussichten für Alpha Markets Consulting haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Alpha Markets Consulting beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,15 Prozent und liegt mit 0,68 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,83) für diese Aktie. Alpha Markets Consulting bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Alpha Markets Consulting gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 29,91 insgesamt 14 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 34,97 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Alpha Markets Consulting erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Alpha Markets Consulting-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Alpha Markets Consulting erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.