Alpha-Kurzdiagnostik macht Schwächen beim Lesen und Schreiben sichtbar

Bonn (ots) - Alphabetisierung und Grundbildung stehen bei Bund undLändern ganz oben auf der Agenda. Mit der Alpha-Kurzdiagnostik hatder Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) jetzt ein schnelles undeinfaches Verfahren entwickelt, um individuelle Lese- undSchreibkompetenzen zu prüfen. Volkshochschulen und andereEinrichtungen der Erwachsenenbildung können dieses Instrument absofort einsetzen. "Seit Jahren ist bekannt, dass es in Deutschlandrund 7,5 Millionen erwachsene funktionale Analphabeten gibt. Außerdemwissen wir, dass viele zugewanderte Menschen nach einigen Jahren diedeutsche Sprache zwar gut sprechen, aber häufig Probleme mit derSchriftsprache haben. Nur wenn der Bedarf im Einzelfall erkannt wird,können Betroffene angemessene Förderung erhalten", sagt DVV-DirektorUlrich Aengenvoort.Bei routinierter Anleitung nimmt das Verfahren mitsamt Auswertungweniger als eine Stunde in Anspruch. Die Alpha-Kurzdiagnostik fürSchreiben umfasst zwei Aufgaben mit nur neun Wörtern, um denAlpha-Level der teilnehmenden Person einzuschätzen. Bei Bedarf kannin weiteren fünf Aufgaben genauer überprüft werden, welcheSchreibkompetenzen vorhanden sind. Im Bereich Lesen wird insbesonderedie Leseflüssigkeit als Voraussetzung für das Leseverstehenermittelt. Dafür enthält die Alpha-Kurzdiagnostik abgestufte Aufgabenauf Buchstaben-, Wort-, Satz- und Textebene. In Lautleseprotokollenkönnen richtig und falsch gelesene Wörter erfasst werden. DieEinstufung des individuellen Lernstands erleichtert die Wahl despassenden Lernangebots ebenso wie die gezielte Auswahl passenderUnterrichtsmaterialien.Die Alpha-Kurzdiagnostik richtet sich an Menschen mit gutenmündlichen Deutschkenntnissen. "Eine gezielte Steuerung in passendeBildungsangebote ist essentiell. Für die berufliche undgesellschaftliche Teilhabe ist neben der Sprechfähigkeit auch diedeutsche Schriftsprache unerlässlich", betont Ulrich Aengenvoort.Die Einteilung der Alpha-Levels stützt sich auf die"Level-One-Studie (leo.)". Darin hat die Universität Hamburg 2011nachgewiesen, wie weit funktionaler Analphabetismus in Deutschlandverbreitet ist.Die Alpha-Kurzdiagnostik ist mit Förderung des Bundesministeriumsfür Bildung und Forschung im DVV-Projekt "Rahmencurriculum undKurskonzept für die abschlussorientierte Grundbildung" entstanden.Sie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der Bereich Lesenwurde von Prof. Dr. Cornelia Rosebrock und Dr. Daniel Scherf(Goethe-Universität Frankfurt am Main) entwickelt, der BereichSchreiben von Prof. Dr. Jakob Ossner (Rat für deutscheRechtschreibung).Das DVV-Projekt "Rahmencurriculum" bietet eine umfangreicheSammlung an Unterrichtsmaterialien für die GrundbildungsbereicheLesen, Schreiben und bald auch Rechnen, zum Teil berufsbezogen.Angebote zur Grundbildung und zum Nachholen von Schulabschlüssen sindein wichtiger Schwerpunkt des VHS-Kursprogramms und derwachstumsstärkste Programmbereich der Volkshochschulen inDeutschland.Die Alpha-Kurzdiagnostik und das dazugehörige Unterrichtsmaterialkönnen kostenlos auf www.grundbildung.de als Printversion bestelltwerden und stehen dort auch zum Download zur Verfügung. DasDVV-Projektteam bietet Lehrkräften derzeit auch Workshops zum Einsatzder Alpha-Kurzdiagnostik an.