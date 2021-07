Alpha Esports erneuert und erweitert die Partnerschaft mit Pro Esports Team Oxygen Esports zur Akquisition von Benutzern und Talenten

Quelle: IRW Press

Alpha wird mit Oxygens professionellen und Amateur-Esports-Spielern seine online-Plattform, GamerzArena, erweitern

22. Juli 2021 – Vancouver, BC – Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA) (FSE:5NP), (OTC PINK: APETF), („Alpha“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Erneuerung und Erweiterung seiner Partnerschaftsvereinbarung mit Oxygen Esports (OXG), einer erstklassigen Esports-Organisation in New England, bekanntzugeben.

OXG nimmt an Wettbewerben