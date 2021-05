Alpha ESS stellt auf der Smart Energy Conference & Exhibition 2021 ein Partnerprogramm und neue Produkte für Australien vor

Sydney (ots/PRNewswire) - Vom 12. bis 13. Mai 2021 hat Alpha ESS auf der Smart Energy Conference & Exhibition in Australien seine neuesten Energiespeicherlösungen für den australischen Markt sowie das "Alpha Installer Network"-Programm (AIN) vorgestellt.Kommende ProdukteDie neuen Energiespeicherlösungen für den australischen Markt umfassen eine neue Power Station, eine neue Variante der kleinsten Alpha ESS All-in-One- Heimspeicherlösung und eine neue Batterie für Heimspeicher.Die tragbare 1 kW / 1 kWh-Power Station unterstützt 11 Geräte gleichzeitig und, kann sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch als kleine (Not-)Stromversorgung für Zuhause genutzt werden. Sie ist damit nicht nur perfekt für Abenteurer geeignet, sondern ermöglicht auch neue Freiheiten im eigenen Garten.Der neue 3 kW Heimspeicher ist speziell für die Nachrüstung konzipiert. Kostengünstig, einfach zu installieren und skalierbar. Das eigens für den australischen Markt zählerlose Design mit eingebauter 5 kWh-Batterie erfüllt alle üblichen Anforderungen für Nachrüstungen und bietet eine erweiterbare Kapazität bis 30 kWh.Eine neue Hochspannungsbatterie mit 8,2 kWh Nennkapazität für einphasige oder dreiphasige Anwendungen wurde ebenfalls vorgestellt.Trends und neue LösungenDong Lin, PhD, Vizepräsident von Alpha ESS, hat auf der Smart Energy Conference außerdem einen viel beachteten Vortrag über das Thema Global Industry Perspective: Market and Price Forecasts gehalten. In diesem Vortrag weist er darauf hin, dass heute der wichtigste Faktor bei der Energiespeicherung die Rentabilität ist. Er prognostiziert, dass virtuelle Kraftwerkslösungen (VPP) oder andere community energy solutions die Amortisationszeit verkürzen werden.Installateur-NetzwerkAlpha ESS startet in Australien ein neues Installateur-Netzwerk für diejenigen Fachpartner, die außergewöhnliche Kundenerfahrungen mit Alpha-Produkten liefern. Zentrales Element des Netzwerks ist es Installateure schneller mit Aufträgen zu verbinden. Dies soll die Effizienz und den Kundenservice deutlich verbessern.Über Alpha ESSAlpha ESS ist ein führender Energiespeicherhersteller und Systemintegrator mit mehr als 10 Niederlassungen weltweit. In über 60 Ländern sind aktuell bereits mehr als 60.000 Alpha ESS Speichersysteme aktiv in Betrieb.marketing@alpha-ess.comwww.alpha-ess.com+61-1300968933Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1509673/Products.jpgOriginal-Content von: AlphaESS, übermittelt durch news aktuell