AlphaCredit© schließt Vertrag zur Beschaffung von bis zu 125 Mio. USD von einer Investorengruppe mit SoftBanks Latin America Fund an der Spitze

Miami (ots/PRNewswire) - AlphaCredit©, eine vornehmlich in Lateinamerika tätigeFinTech-Plattform mit Fokus auf Verbraucherdarlehen und Finanzlösungen für KMU,hat eine Vereinbarung über die Eigenkapitalbeschaffung von bis zu 125 Mio. USDunterzeichnet, angeführt von SoftBank Latin America Fund, einer der führendeninternationalen Technologieinvestoren. Mit der Eigenkapitalspritze kannAlphaCredit© seine Position als eine der führenden Finanztechnologieplattformenin Lateinamerika stärken, seine Expansion fortsetzen und die Wettbewerbsvorteileseines erprobten und gewinnbringenden Geschäftsmodells verwerten. DieTransaktion unterliegt den gewöhnlichen Abschlussbedingungen und muss noch vonMexikos Wettbewerbsaufsicht (COFECE) und weiteren zuständigen Stellen genehmigtwerden."Wir bedanken uns bei SoftBank Latin America Fund und den anderen Investoren,die sich an dieser Finanzierungsrunde beteiligen, für ihr Vertrauen in uns undunser innovatives Geschäftsmodell. Mit hochmoderner Technologie und starkemfinanziellem Rückhalt waren wir in der Lage, exponentiell zu wachsen undgleichzeitig die wirtschaftliche Lage vieler Menschen zu verbessern, dieeingeschränkten Zugang zum Kreditmarkt haben", sagte Augusto Álvarez, Mitgründerund Co-CEO von AlphaCredit©."Durch diese Kapitalspritze können wir weiterhin schnelle, unkomplizierte undflexible Kredite an Privatpersonen und kleine Unternehmen vergeben, um dieLebensqualität zu verbessern und das Wirtschaftswachstum zu stimulieren", sagteJosé Luis Orozco, ebenfalls Mitgründer und Co-CEO von AlphaCredit©."AlphaCredit© vergibt schnelle, billige Darlehen an Privatpersonen und kleineUnternehmen über ein programmiertes Abzugssystem. Niedrige Ausfallquotenbedeuten, dass wir die Zinssätze niedrig halten können. Dieser Ansatz ist allenanderen in diesem Ökosystem überlegen. Daher unterstützen wir dieseherausragenden Unternehmer, die den Markt in Mexiko und Kolumbienrevolutionieren, zu einhundert Prozent", sagte Paulo Passoni, ManagingInvestment Partner bei SoftBank Group International.AlphaCredit© hat über acht Jahre Erfahrung als Darlehensgeber in Mexiko undKolumbien und über 1 Mrd. USD an Krediten an Kunden vergeben, die vontraditionellen Banken unterversorgt sind oder keinen Zugang zu anderenFinanzierungsinstrumenten haben. Über seine Plattformen AXS Access, Check!,Alcanza Capital und Bontu stellt AlphaCredit© maßgeschneiderte Kreditlösungenfür Verbraucher und KMU bereit.Neben Softbank nehmen noch weitere führende internationale Risikokapitalfondssowie bestehende Investoren an dieser Serie-B-Runde teil und unterstützen dieEntwicklung des FinTech-Sektors in Lateinamerika mit ihrer Erfahrung.José Luis Orozco, Mitgründer von AlphaCredit©, kommentierte: "Wir sind derfinanziellen Inklusion durch Innovation und technologische Entwicklungverpflichtet. Wir bieten das Beste aus zwei Welten, um Kredite undFinanzlösungen für Sektoren bereitzustellen, die von traditionellen Bankenunterversorgt sind."Informationen zu AlphaCredit©AlphaCredit© ist eine führende und eine der wachstumsstärkstentechnologiegestützten Finanzplattformen in Lateinamerika. Durch innovativeLösungen und zukunftsweisende Technologien bietet sie Konsumentenkredite undFinanzlösungen für Verbraucher und KMU in Mexiko und Kolumbien an.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. TatsächlicheErgebnisse können deutlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.Pressekontakt:CarralSierraJessica Sorianojsoriano@carralsierra.comJosé Manuel SierraCarralSierra PR & Strategic CommunicationsMobil: +52 1 55 5105 5907E-Mail: jmsierra@carralsierra.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140822/4503166OTS: AlphaCreditOriginal-Content von: AlphaCredit, übermittelt durch news aktuell