Alpenkraft tanken: Waldbaden und Räuchern im DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL - BILD

Bad Hofgastein (ots) - Im Vier-Sterne-Hotel in Bad Hofgastein wirdWaldbaden in seiner authentischsten Form geboten. Ergänzt wird dasNaturerlebnis durch traditionelle Räucherrituale mit NaturmenschAlfred Silbergasser.Ganz nach dem Motto der Alpenhaus Hotels & Resorts - "?vom Lebennahe den Bergen" - erleben Gäste im DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL dasWaldparadies des Salzburger Lands auf bewusste und doch bodenständigeArt und Weise - ganz nach "österreichischer Tradition" quasi.Zwtl.: Waldbaden im GasteinertalWas spätestens 2018 unter dem Modebegriff "Waldbaden" in allerMunde ist, wird im Alpenhaus in Bad Hofgastein bereits seit derEröffnung aus Überzeugung angeboten und gelebt: eine bewusste Auszeitim Wald, um die Kraft der Natur zu spüren und den Alltag hinter sichzu lassen. Gemeinsam mit Naturmensch Alfred Silbergasser -Energetiker, Wildnispädagoge und ein echtes "Gasteiner Original" -wurde das "Welt aus, Wald an"-Programm entwickelt. Maximal fünfTeilnehmerInnen machen sich im Rahmen dieses Angebots auf zu AlfredSilbergassers Waldstück auf 1.230 Metern am Fuße des Fulsecks. Umsich voll und ganz auf das Ritual einlassen zu können, wird das Handygleich zu Beginn gegen eine Hängematte getauscht. In dieserHängematte genießt man nach einer einstimmenden Wanderung die Stilledes Waldes oder führt unter Silbergassers Anleitung WYDA-Übungendurch. WYDA, das ist die Mental- und Bewegungslehre der Druiden, dieYoga ähnelt. Die Übungen unterstützen dabei, den eigenen Körper unddie Umgebung stärker und bewusster wahrnehmen zu können. Einegemeinsame Jause bei Silbergassers Hütte, umgeben vom GasteinerWaldparadies, rundet die bewusste Auszeit in der Natur ab. Wichtigist Alfred Silbergasser bei seiner Spielart des Waldbadens, dassjeder und jede das Angebot individuell erleben kann - ob nun alsEntspannungseinheit für zwischendurch oder eine tiefergehendeErfahrung bleibt dabei jedem Teilnehmer selbst überlassen.Zwtl.: Den Alltagsstress einfach wegräuchernAuch im DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL selbst bietet AlfredSilbergasser bodenständig-authentische Entspannungsmomente an: Gästehaben die Möglichkeit, auf besondere Art und Weise in ihren Urlaub zustarten - mit einer Personenräucherung. Das Räuchern ist eintraditionelles Ritual, das Körper und Geist vom Ballast und denSorgen des täglichen Lebens befreien soll und somit die optimaleGrundlage für eine wohltuende Pause vom Alltag im Auszeitresort ist.Bei seinem "Willkommensritual" verwendet Alfred Silbergasserheimische Kräuter und Harze, unter anderem Salbei oder Fichtenharz,für die Räucherung. Durch dieses Ritual fallen mitgetrageneBelastungen aus dem Alltag ab und der Start in eine bewusste Auszeitwird erleichtert.Zwtl.: Information und Buchungskontakt:DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL Kurgartenstraße 26 A-5630 BadHofgastein T +43 6432 6356 F +43 6432 8454willkommen@alpenhaus-gastein.at www.alpenhaus-gastein.at