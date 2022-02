Alpen Privatbank: Angriff auf die Ukraine

24.02.2022 – Nur wenige Tage nach der Anerkennung der abtrünnigen "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk und der Anordnung, Truppen in die Ostukraine zu schicken, hat Russlands Präsident Wladimir Putin nun den Befehl zu einer groß angelegten Militärintervention in der Ukraine gegeben. Die USA, Großbritannien sowie die Europäische Union kündigten umgehend weitere Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland an. Die Aktienmärkte reagieren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



