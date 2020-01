Alpen. Autos. Abenteuer. Automobilklassiker erobern Karwendel und die Hohen Tauern

Kitzbühel (ots) - 33. Kitzbüheler Alpenrallye: 3. bis 6. Juni 2020Die Kitzbüheler Alpenrallye, eine der bekanntesten und schönstenClassic-Car-Veranstaltungen, lockt seit 33 Jahren Teilnehmer und Oldtimer-Fansaus ganz Europa in die Hahnenkammstadt: von 3. bis 6. Juni 2020 geht dieTraditionsrallye auf den schönsten Alpenstraßen in Tirol, Salzburg und Bayernüber die Bühne - erstmals wird das Karwendelgebirge umrundet.Rund ums Karwendel - und auf den Enzingerboden2020 stehen wieder neue Routen entlang der bekanntesten Alpengebirge in Tirol,Salzburg und Bayern auf dem Streckenplan: Karwendel, Rofan, Wilder Kaiser,Loferer Steinberge, Hochkönig und Hohe Tauern bieten den Rallyeteamseindrucksvolle Blicke auf die atemberaubende Bergwelt der Alpen. Neben dererstmaligen Karwendelumrundung führt die Alpenrallye erstmals auf denEnzingerboden am Fuß der Dreitausender der Hohen Tauern.600 Kilometer - sportlich oder entspanntIn Summe warten rund 600 Kilometer auf den schönsten Bergstrecken der Alpen aufdie Teilnehmer - je nach Anspruch sportlich (Sport Trophy mit zahlreichenPrüfungen und Transponder-GPS-Messung) oder ganz entspannt (Classic Trophy - mitweniger Prüfungen). Die Baujahrgrenze 1972/75 sorgt für Exklusivität imStarterfeld, ein Querschnitt der schönsten Klassiker aus Vor- undNachkriegszeiten, darunter Raritäten großer Marken wie Bentley, Bugatti,Lagonda, Lamborghini, Porsche, Ferrari, Jaguar, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, AstonMartin oder Rolls Royce.Elektronik verboten: neue Sanduhrklasse für PuristenEine Neuerung wartet heuer auf die Teilnehmer. Erstmals wird bei der Rallye 2020auch eine "Sanduhrklasse" ausgeschrieben: In dieser Kategorie sindausschließlich mechanische Zeitmesser und Hilfsmittel erlaubt, elektronischeHelferlein sind dabei verboten und verpönt - sogar die Benutzung von Handys istuntersagt.Bergpanoramen und das besondere Kitzbüheler FlairDie Kitzbüheler Alpenrallye gilt seit mittlerweile 33 Jahren als eine dergrößten und renommiertesten historischen Automobilveranstaltungen. Dieprachtvolle Kulisse der Bergwelt rund um Kitzbühel und entlang der Streckenbildet den Rahmen für eine der schönsten Oldtimerveranstaltungen Europas. KeinWunder, dass die Alpenrallye nicht nur als Treffpunkt für Autoliebhaber gilt,sondern auch Fixpunkt für viele prominente Teilnehmer aus Rennsport,Showbusiness, Wirtschaft und Sport ist.Heinz Marecek liest exklusiv "Geschichten rund ums Auto"Ein exklusives gesellschaftliches Rahmenprogramm gehört ebenso zur KitzbühelerAlpenrallye wie ein perfektes sportliches Umfeld und das einzigartige Flair der"Sporthauptstadt der Alpen". - Ein Highlight im Programm 2020: PublikumslieblingHeinz Marecek (SOKO Kitz, "der Bockerer", Volkstheater, Volksoper...) liestexklusiv für die Rallye-Teilnehmer "Geschichten rund ums Auto".Hochkarätige Sponsoren - international und regionalHochkarätige internationale Sponsoren sind wieder Partner der 33. KitzbühelerAlpenrallye. So sind der Automobilzulieferer Schaeffler und die SchweizerUhrenmarke Chronoswiss seit vielen Jahren Hauptsponsoren der Alpenrallye.Ebenfalls als Sponsoren engagiert sind der Oldtimer-Versicherungsspezialist OCC,das internationale Auktionshaus Artcurial, die renommierte deutscheAnwaltskanzlei Buse Heberer Fromm, das Business-Jet-Unternehmen Air Independenceund natürlich Kitzbühel Tourismus als Alpenrallye-Partner der ersten Stunde. -Heuer neu an Bord sind mit den Tiroler Pletzer Resorts und einem neuenFirmenprojekt der Unterberger Gruppe auch zwei regionale Unternehmen. DieAlpenrallye-Sponsoren werden wie jedes Jahr mit eigenen Teams im Teilnehmerfeldder Rallye vertreten sein.Nennungsschluss für die 33. Kitzbüheler Alpenrallye: 3. April 2020Teilnehmeranfragen, Nennungen, Infos: +43 (0)5356 - 72901 oderinfo@alpenrallye.atPROGRAMM (Änderungen vorbehalten)Mittwoch, 3. Juni13.30-18.00: FahrzeugabnahmeDonnerstag, 4. Juni08.00-15.00: Fahrzeugabnahmeab 15.00: Prolog "Brixental-Runde"Freitag, 5. Juniab 8.00: "Karwendel-Runde"Samstag, 6. Juniab 7.30: "Tauern-Runde"14.30: Zieleinfahrt mit Fahrzeugpräsentation/Innenstadt KitzbühelWeitere Bilder in der APA-Fotogalerie(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/22251)Kontakt:Albin Ritsch (mecon kommunikation)Mobil: +43 (0) 676 - 613 76 16, E-Mail:presse@alpenrallye.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73946/4500508OTS: Kitzbüheler AlpenrallyeOriginal-Content von: Kitzbüheler Alpenrallye, übermittelt durch news aktuell