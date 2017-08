Alpbacher Gesundheitsgespräche: Appell für mehr Zusammenarbeit

Alpbach (ots) - "Das Ziel ist klar, doch die Strategien dazu sindunterschiedlich", fasst Ursula Schmidt-Erfurth, die Ausgangssituationder am Sonntag eröffneten Gesundheitsgespräche zusammen. DieVizepräsidentin des Europäischen Forums Alpbach stellt einengenerellen Auftrag an die TeilnehmerInnen der kommenden Seminare undDiskussionen, die bis 22. August zum Generalthema "Konflikt undKooperation" stattfinden: Der interdisziplinäre und internationaleDialog in Alpbach soll helfen, gemeinsame Muster undHerausforderungen in den Gesundheitssystemen zu erkennen undnachhaltige Lösungen zu finden. Als Prämisse bei allen Ansätzen müssegelten: "Gesundheitsversorgung ist keine Handelsware, sondern einMenschenrecht. Wenn wir die Gesundheit verlieren, haben wir nichtsmehr zu verlieren." Die Alpbacher Gespräche sollen nachSchmidt-Erfurth Menschen dazu bringen, Verantwortung zu übernehmen.Die österreichische Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagnerstellt in ihrer Eröffnungsstatement die Kooperation vor den Konflikt."Eine erfolgreiche Gesundheitspolitik und -strategie ist nur miteiner systematischen Kooperation möglich." Österreich befinde sichhier zugegeben noch in einem Lernprozess, gibt die Ministerin zuBedenken. PolitikerInnen müssten abseits vom Denken inLegislaturperioden den "Mut zur weiten Perspektive haben".In seiner leidenschaftlichen Ansprache appelliert der EU-Kommissarfür Gesundheit, Vytenis Andriukaitis, für eine gemeinsame Bewerbungvon Gesundheitsmaßnahmen in Europa. Eine wesentliche Schwäche dereuropäischen Gesundheitspolitik liege darin, das vorhandene Wissenüber notwendige Schritte nicht in die Praxis umsetzen zu können. "Wirbrauchen die Industrie auf unserer Seite, um produktiver zu sein",ist Andriukaitis überzeugt.Philips-CEO Robert Körbler legt in seinem Statement den Fokus aufdie technologischen Errungenschaften in der Präventivversorgung."Daten bilden das Verbindungsglied, um gesundheitliche Entwicklungenbesser vorherzusehen", hebt Körbler hervor.Zwtl.: Pioniere der GesundheitsversorgungDie kommenden zwei Tage der Gesundheitsgespräche stehen im Zeichender gegenseitigen Verständigung über verschiedenste Wege. ZweiAusgangspunkte für die kommenden Diskussionen bilden diewissenschaftlichen Inputs von Jo Ivey Boufford, Präsidentin der NewYork Academy of Medicine und Catherine Bertini, vormalige Chefin desUN World Food Programmes. Leistbarer Zugang zu Medikamenten undinnovativen Therapien und die Zusammenarbeit im Gesundheitswesengehören zu den zentralen Themen der Panels. In sechs BreakoutSessions stellen Pioniere des Gesundheitsbereichs ihre erfolgreichenInitiativen zur Diskussion. Darunter Sabine Reisinger vomKindertageshospiz Wien und Wolfgang Gruber vomPrimärversorgungszentrum (PVE) in Enns.Zwtl.: Auftakt mit konfliktreichem SchauspielDas dreitätige Symposium wird mit einem kulturellen Startschusseröffnet. Die SchauspielerInnen der Londoner Royal Academy ofDramatic Art rund um die Dramaturgin Nona Shepphard setzen sichhumoristisch und ausdrucksstark mit der nicht immer konfliktfreienBeziehung zwischen MedizinerIn und PatientIn auseinander.Zwtl.: On-demand Videos und PressefotosKurz nach jeder Session steht Ihnen Videomaterial für dieredaktionelle Verwendung zur Verfügung: [www.alpbach.org/videos](http://www.alpbach.org/videos)Aktuelle Pressefotos ab sofort unter[http://www.alpbach.org/pressefotos](http://www.alpbach.org/pressefotos)Livestream aus dem Congress Centre Alpbach unter:[http://alpbach.streaming.at/live/2017/?variant=5](http://alpbach.streaming.at/live/2017/?variant=5)Rückfragehinweis:Stefan Kranewitter | Europäisches Forum AlpbachTel.: +43 (1) 718 17 11-25stefan.kranewitter@alpbach.orgDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/485/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Europ?isches Forum Alpbach, übermittelt durch news aktuell