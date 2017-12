"Aloha - der Spirit von Hawaii" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein buntes Kaleidoskop der abwechslungsreichen Inselwelt imPazifik zeigt die ZDF-Dokumentation "Aloha - der Spirit von Hawaii"am Dienstag, 2. Januar 2018, 22.15 Uhr.Millionen Touristen reisen nach Hawaii - auf der Suche nach ihremSüdseetraum. Aloha bedeutet "Atem des Lebens" und soll in denLavawüsten von Big Island, an den Stränden von Maui, im Dschungel vonKaua'i und am legendären Waikiki-Beach in Honolulu gleichermaßen zufinden sein. ZDF-Reporterin Barbara Lueg trifft überall dort aufspannende und entspannte Menschen, die den wahren Spirit Hawaiisleben. David zum Beispiel, seit 30 Jahren Waikiki-Beachboy, trifftman jeden Morgen, kurz nach 6.00 Uhr, am berühmten Strand vonHonolulu. Der hat ihn in seinen Bann gezogen - auch wenn sich dortheute Hotelburg an Hotelburg reiht.Wie sich Hawaii durch die Touristen verändert hat, davon kann auchSig Zane berichten: Er lebt auf der größten Hawaii-Insel, auf BigIsland. In den 70er Jahren hatte Zane damit begonnen, traditionelleHawaii-Hemden zu schneidern, und stieß in eine Marktlücke. DasHawaii-Hemd wurde zum Kassenschlager, aber verkam dann zu einerbilligen Touristen-Parodie aus Polyester. Doch Zane näht dagegen an -mit traditionellen Stoffen und Mustern. Der 65-Jährige ist heute eineInsellegende; seine Hemden sind zu begehrten Klassikern geworden, diefür den echten Spirit von Hawaii stehen.Den Spirit von Hawaii lebt auch Ocean Ramsey, eine 30-jährigeMeeresbiologin, die am allerliebsten im Norden O'ahus ist. Dorttaucht sie mit großen weißen Haien, widmet ihr Leben den für sie am"meisten verkannten Tieren" und dem Schutz des Ozeans. Weiterwestlich, im kleinen Dorf Waimanalo, kämpfen Bumpy Kanahele und seinNeffe Brandon für ein Hawaii, das zurückkehrt zu seinen Ursprüngen."Wir wollen keine erzwungenen Amerikaner sein", sagen die beiden undleben in ihrem Dorf mit ihrer eigenen, hawaiianischen Verfassung.http://zdf.dehttps://www.zdf.de/doku-wissenhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/alohaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell