Aloft Hotels und Universal Music Group & Brands starten Projekt: Aloft Star Europe 2018

PREIS BIETET AUFSTREBENDEN KÜNSTLERN DIE CHANCE, EINE SINGLEAUFZUNEHMEN UND ZU VERÖFFENTLICHENLondon (ots/PRNewswire) - Aloft Hotels, die Marke von MarriottInternational für Musikbegeisterte und Musiker, startet gemeinsam mitder Universal Music Group & Brands (UMG&B) die Ausgabe 2018 desWettbewerbs Projekt: Aloft Star, mit dem neue Künstler entdecktwerden sollen. UMG&B ist die Sparte für Markenstrategie der UniversalMusic Group (UMG), dem Weltmarktführer in musikalischer Unterhaltung.Zur Einstimmung auf den Wettbewerb und um allen die Möglichkeit zubieten, sich daran zu beteiligen - selbst denen, die noch nicht ganzreif sind für Weltruhm - richten die technologieorientierten AloftHotels in ausgewählten Hotels in Europa hochmoderneTonaufnahmekabinen in den Duschen ein, in die Hotelgäste währendihres Aufenthalts bei Aloft treten und in denen sie ihreGesangstalente unter Beweis stellen können.Projekt: Aloft Star - Auf der Suche nach einem StarDer Wettbewerb Projekt: Aloft Star Europe 2018, der am Montag, den13. August 2018 startet, ist Bestandteil der Partnerschaft zwischenMarriott International und UMG&B, die erste dieser Art. Im Fokussteht dabei nun unter anderem auch die Entwicklung vonNachwuchskünstlern. Aufstrebende Künstler sind eingeladen, einenOriginalsong zur Bewertung einzureichen. Diejenigen, die erfolgreichsind in der ersten Auswahlrunde und in der öffentlichen Wahl, tretenim November im Aloft Hotel in München vor JP Cooper, dem bekanntenPreisrichter, Künstlerbotschafter und berühmt für seine Hits"September Song" und "Perfect Stranger", sowie vor einer Expertenjuryauf.Musiker können ab heute am Wettbewerb um den folgenden Preisteilnehmen:- Veröffentlichung einer eigenen Single durch eines der renommiertenMusik-Labels von UMG- Produktion eines Musikvideos für die Single- Individuelles A&R-Mentoring durch die erstklassigen Geschäftsführervon UMGTonaufnahmestudios für Superstars unter der DuscheGästen, die sich mit ihren Gesangstalenten normalerweise liebernur auf Singen in der Dusche beschränken, wird die Möglichkeitgeboten, während des Projekts: Aloft Star 2018 in hochmoderneTonaufnahmekabinen in den Dusche in dafür vorgesehenen Räumen inausgewählten Städten in Europa zu treten. Mit den Kabinen wird dieAkustik des Raums voll ausgenutzt, indem Singen in der Duscheimitiert wird. Diese sind jedoch mit wasserdichter Studioausstattungausgerüstet, die dazu genutzt werden kann, ein Lied zu singen,aufzunehmen, abzuspielen oder es zu teilen. Gästen von Aloft Hotelsin London, Brüssel, München und Kiew wird während ihres AufenthaltsZugang zu diesen speziellen "Dusch-Studios" geboten, zeitgleich mitdem Wettbewerb Projekt: Aloft Star 2018."Jedes Jahr kommt beim Projekt: Aloft Star unglaubliches,unentdecktes Talent zum Vorschein. Dieses Jahr gehen wir noch einenSchritt weiter mit einer neuen Partnerschaft mit der Universal MusicGroup, um mehr Nachwuchsmusiker zu entwickeln und zu fördern", soJohn Licence, Vice President der Marken Premium und Select vonMarriott International Europe. "Duschen sind bedeutungsgleich mitSingen. Mit der Einführung dieser Tonaufnahmekabinen haben wir demeine Note verliehen, an der Leute Spaß finden. Mittels innovativerTechnologie motivieren wir noch mehr Nachwuchsstars, ihreGesangstalente von der Dusche ins Rampenlicht zu bringen.""Nachdem ich selbst diesen Weg beschritten habe, freut es michsehr, dass ich mit ein Licht auf die nächste Generation vonmusikalischem Talent werfen kann", fügte JP Cooper hinzu, der einenVertrag mit Island Records UK hat. "Als Künstlerbotschafter vomProjekt: Aloft Star und oberster Preisrichter für Europa kann ich eskaum erwarten, Nachwuchskünstler zu entdecken, denen die Chancegeboten wird, im Wettbewerb wahrgenommen zu werden und die diebedeutende Chance bekommen, ihre Single aufzunehmen und digital zuveröffentlichen. Ein solcher Vertrag wird das Leben des Betreffendenverändern."Zeitgleich zum Projekt: Aloft Star veranstalten Aloft Hotels alsglobale Hotelmarke zusammen mit UMG&B Wettbewerbe auf dem gesamtenamerikanischen Kontinent, im Nahen Osten, in Afrika und inAsien-Pazifik, um die nächsten großen Musikstars in diesen Regionenzu finden. Allen Gewinnern wird die Möglichkeit geboten, eine Singlemit UMG aufzunehmen und Mentoring durch Mitarbeiter von UMG zuerhalten. Mehr Informationen zum weltweiten Wettbewerb erhalten Sieunter alofthotels.com.Projekt: Aloft Star Europe 2018, Einzelheiten zum Wettbewerb- Vom 13. bis 27. August sind Bands und Musiker ohne Vertrag auseuropäischen Ländern, in denen Aloft Hotel vertreten ist(Vereinigtes Königreich, Belgien, Deutschland, Türkei undUkraine), eingeladen, über Projectaloftstareu.dja.com(https://projectaloftstareu.dja.com/) einen Originalsong (inVideoformat) zusammen mit einem Foto zur Bewertung durch eine Juryvon UMG und Aloft Hotels hochzuladen.- Nach Einsendeschluss wird das Panel eine Shortlist mit 20Bands/Künstlern aus jedem der fünf Länder erstellen.- Vom 31. August bis 11. September kann die Öffentlichkeit in denfünf teilnehmenden Ländern ihren Lieblingsbeitrag aus ihrer Regionwählen. Jede Person hat die Möglichkeit, während der Dauer deröffentlichen Wahl einmal pro Tag ihre Stimme abzugeben.- Nach der öffentlichen Wahl rücken die besten drei Beiträge jederRegion mit der größten Anzahl an Stimmen ins Halbfinale vor. Injeder Region wählt dann ein Panel mit lokalen Musikexperten denGewinner. Dieser vertritt sein Land im großen Finale am 15.November.- Alle fünf Finalisten treten beim Projekt: Aloft Star Europe Finaleim Aloft München am 15. November auf. Der Gewinner wird von derJury, darunter Künstlerbotschafter JP Cooper sowie Gewinner desVorjahres, Kris Evans, gewählt.Für alle Details zum Wettbewerb in allen vier Regionen und zurTeilnahme am Wettbewerb besuchen Sie bitte alofthotels.com.Teilnahmebedingungen- Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.- Es werden nur Beiträge berücksichtigt, die bis spätestens 23:59 Uhram 27.8.2018 über die Plattform hochgeladen werden.- Es ist kein Kauf erforderlich.- Alle Teilnahmebedingungen finden Sie unterProjectaloftstareu.dja.com (https://projectaloftstareu.dja.com/).Aloft - das Hotel für Musiker und MusikbegeisterteAloft Hotels sind seit einem Jahrzehnt ein Inkubator fürNachwuchstalente. Alle Aloft Hotels weltweit veranstalten in ihren WXYZ® Bars im Rahmen des Musikprogramms Live At Aloft Hotel regelmäßigLivemusik-Abende mit lokalen Nachwuchstalenten.Aloft Hotels finden sich an Reisezielen, an denen Musik floriert.Musiker auf Tournee erhalten spezielle vergünstigte Raten. Darüberhinaus können Musiker kostenlos die W XYZ® Bar für Auftritte nutzenund erhalten einen Musiker-Führer mit Tipps zu jedem Bereich - vonLokalen, in denen man spätabends nach einem Auftritt essen kann, überdie besten, nahegelegenen, kostengünstigen Aufnahmestudios hin zuLäden, in denen man Gitarrensaiten kaufen kann und vieles mehr, damitman bei jedem Aufenthalt den richtigen Ton trifft.Hinweis an RedakteureAloft Hotels testet die Tonaufnahmekabinen zunächst in London,Brüssel, München und Kiew zeitgleich mit dem Start des Projekts:Aloft Star 2018.Die Kabinen können in den angegebenen Hotels an bestimmten Tagenwährend des Wettbewerbs Projekt: Aloft Star genutzt werden. DieKabinen können nicht als Übernachtungspaket gebucht werden.Die wasserdichte Tonaufnahmeausstattung und innovativeTouchpad-Technologie ermöglicht es Gästen, aufzunehmen, abzuspielenund Aufnahmen herunterzuladen.Die Aufnahmeausstattung wird manuell zum Beginn und zur Beendigungder Aufnahme mittels Touchpad durch den Benutzer bedient. EinFernzugriff durch Aloft Hotels oder Dritte ist nicht möglich.Hotelgäste müssen das Herunterladen und Teilen ihrer Aufnahmenmanuell wählen. Aufnahmen werden nicht auf der App oder demTouchpad-Gerät gespeichert. Will der Benutzer seine Aufnahme nach demAbspielen nicht herunterladen, so wird die Aufnahme automatischgelöscht.Informationen zu Aloft HotelsAloft Hotels als Teil der Marriott International, Inc. betreibtaktuell mehr als 150 Hotels in mehr als 20 Ländern und Gebietenweltweit und bietet eine Alternative zur traditionellen,konservativen Hotellandschaft. Für die nächste Always-on-Generationvon Reisenden bietet die Marke Aloft ein technologischzukunftsorientiertes, dynamisches Erlebnis und einen modernen Stil,der von Natur aus anders ist. Aloft ist stolz, Teil des in derBranche preisgekrönten Treueprogramms Starwood Preferred Guest® zusein. Mitglieder können jetzt ihr Konto unter members.marriott.com(http://members.marriott.com/) mit Marriott Rewards®, zu dem auch TheRitz-Carlton Rewards® gehört, verknüpfen für einen sofortigenElite-Status-Abgleich und unbeschränktem Punkte-Transfer. Für mehrInformationen dazu besuchen Sie uns bitte auf www.alofthotels.com undfolgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/alofthotels/),Instagram (https://www.instagram.com/alofthotels/) und Twitter(https://twitter.com/AloftHotels).Informationen zur Universal Music GroupDie Universal Music Group (UMG) ist der Weltmarktführer inmusikalischer Unterhaltung und ist in einer Vielzahl vonGeschäftsfeldern tätig, darunter Musikaufnahmen,Musikveröffentlichungen, Merchandising und audiovisueller Content inmehr als 60 Ländern. UMG verfügt über den weltweit umfangreichstenMusik-Katalog in allen Genres und entdeckt und entwickelt Künstler.Das Unternehmen produziert und vertreibt die von der Kritik ammeisten gefeierte und kommerziell erfolgreichste Musik der Welt. Inihrem Engagement für Kunst, Innovation und Unternehmertum fördert UMGdie Entwicklung von Services, Plattformen und Geschäftsmodellen, umdie künstlerischen und kommerziellen Möglichkeiten für ihre Künstlerzu erweitern und neuartige Erlebnisse für Fans zu schaffen. DieUniversal Music Group ist ein Unternehmen von Vivendi. Erfahren Siemehr unter http://www.universalmusic.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/731001/Marriott_International_JP_Cooper.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/731000/Marriott_International_Project_Aloft_Star_Overs.jpgPressekontakt:Aloft Hotels - Europe MedienkontakteMaria José CrousillatDirector of CommunicationsSelect Brands EuropeMariaJose.Crousillat@marriott.comKate RileyManager Consumer PREuropekate.riley@marriott.comOriginal-Content von: Marriott International, Inc., übermittelt durch news aktuell