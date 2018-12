Alnylam: Das wird noch ein spannendes Thema!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Alnylam unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie". Die Alnylam-Aktie notierte am 20.12.2018 mit 65,81 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alnylam verläuft aktuell bei 96,7 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 65,81 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -31,94 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 76,76 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Alnylam-Aktie der aktuellen Differenz von -14,27 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 16 Analystenbewertungen für die Alnylam-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Alnylam-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 138,77 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 110,86 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (65,81 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Alnylam somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Alnylam lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Alnylam in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".