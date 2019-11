Alnylam: Kaufen, verkaufen oder halten?

Für die Aktie Alnylam aus dem Segment "Biotechnologie" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 05.11.2019, 22:48 Uhr, ein Kurs von 92.04 USD geführt.

Die Aussichten für Alnylam haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Alnylam-Aktie: der Wert beträgt aktuell 35,27. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Alnylam ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,7). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Alnylam damit ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Alnylam verläuft aktuell bei 80,08 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 91,74 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,56 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 83,14 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Alnylam-Aktie der aktuellen Differenz von +10,34 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Alnylam erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 11 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (120,54 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 31,39 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 91,74 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Alnylam erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.