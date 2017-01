Alno: Der neue Investor fackelt nicht lange!

Weitere Suchergebnisse zu "Alno":

kaum ist die Übernahme von Alnoe durch den Investor Tahoe abgeschlossen, leitet der Küchenhersteller einen drastischen Sparplan ein. Das Unternehmen plant, insgesamt 350 Mitarbeiter zu entlassen.

Einsparungen von 20 Mio. Euro anvisiert

In Deutschland sind rund 250 Stellen betroffen, bei ausländischen Tochtergesellschaften etwa 100 Arbeitsplätze. Es wird dabei vor allem Angestellte aus der Verwaltung treffen. Alno beschäftigt an den Standorten Pfullendorf, Coswig und Enger rund 2.100 Mitarbeiter. Damit wären also in Deutschland mehr als 10 % der Belegschaft betroffen. Die Konzernspitze erhofft sich durch den Stellenabbau ein Einsparpotenzial von 20 Mio. Euro.

Der Vorstand macht den Aktionären Hoffnung, dass dieser Umbau sich bereits in diesem Geschäftsjahr bilanziell bemerkbar macht. Durch die erwarteten Ersparnisse erwartet sich der Konzern zumindest ein positives EBITDA. Ob die Bilanz aber unterm Strich einen Gewinn oder Verlust ausweisen wird, dazu äußerte sich das Unternehmen allerdings nicht.

Der Vorstandsvorsitzende Max Müller kommentierte die Entscheidung wie folgt: „Tahoe hat sowohl finanziell als auch durch eigenes Know-how die notwendigen Rahmenbedingungen für unser Restrukturierungsprogramm geschaffen. Dieses Programm sichert unsere Zukunftsfähigkeit – sowohl finanziell, als auch im Markt. Darüber hinaus verbessern wir die Leistungsfähigkeit für unsere Kunden.“

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

