Alno: Welche Trendentwicklung ist wahrscheinlicher?

Lieber Leser,

die Alno-Aktie bleibt im Trend und das zu recht. Der Geschäftsjahresbericht per 2016 wird erst im April veröffentlicht, bis dahin gibt es keinen gravierenden Grund etwas Positives zu erwarten. Daher kurz zum aktuellen Stand.

Weiter rückläufiges Netto-Ergebnis

Das Unternehmen hat per erstes Halbjahr 2016 ohne die Berücksichtigung des Verkaufs von Impuls in 2015 einen leichten Umsatzanstieg von 6,6 % verzeichnet. Die Verluste beim EBITDA sowie beim Nettoergebnis, ebenfalls ohne die Berücksichtigung des Verkaufs von Impuls, haben sich jedoch erneut steigern lassen. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen „deutlichen“ Anstieg beim Umsatz, was das auch immer heißen mag. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre beläuft sich auf -6,68. Ein heißer Kaufkandidat nach marktüblichen Kriteren ist die Aktie derzeit also ganz bestimmt nicht.

Markttechnisch in Richtung 1,00 Euro?

Markttechnisch sollten, wenn überhaupt, die beiden Wochendurchschnitte (100, 200) überwunden werden. Erst dann könnte der aktuelle Abwärtstrend in Frage gestellt sein. Der 100-Wochendurchschnitt verläuft nur geringfügig über dem aktuellen Kursniveau, hat aber in den Jahren zwischen 2011 und heute stets einen nicht zu überwindbaren technischen Widerstand dargestellt. Dass sich das fortsetzt, ist daher aus der markttechnischen Betrachtung heraus wahrscheinlicher. Aber wie wir wissen: An der Börse ist nichts unmöglich. Vielleicht sorgen die aktuellen Umbaumaßnahmen für einen neuen Kursimpuls, der die Aktie über den hartnäckigen Widerstand hinauskatapultiert.



Ein Beitrag von Rami Jagerali.