Alno: Jetzt werden Stellen gestrichen!

Kahlschlag oder Befreiuungsschlag beim Küchenhersteller Alno? Die letzte Woche zeigte zumindest, dass der neue Großinvestor nicht lange fackelt.

Direkte Konsequenzen! Gerade erst wurde die Übernahme von Alno durch den Investor Tahoe abgeschlossen. Schon leitet der Küchenhersteller einen drastischen Sparplan ein, in Zuge dessen insgesamt 350 Mitarbeiter entlassen werden sollen.

Stellenstreichungen! Von den 350 Stellen, die dem Rotstift zum Opfer fallen sollen sind 250 in Deutschland und 100 bei ausländischen Tochtergesellschaften. Vor allem Angestellte aus der Verwaltung wird es treffen. Dadurch möchte man 20 Mio. Euro einsparen. Der Vorstandsvorsitzende Max Müller kommentierte dies wie folgt: „Tahoe hat sowohl finanziell als auch durch eigenes Know-how die notwendigen Rahmenbedingungen für unser Restrukturierungsprogramm geschaffen. Dieses Programm sichert unsere Zukunftsfähigkeit – sowohl finanziell, als auch im Markt. Darüber hinaus verbessern wir die Leistungsfähigkeit für unsere Kunden.“

Schnelle Zielerreichung! Die Aktionäre können hoffen, dass dieser Umbau sich schon in diesem Geschäftsjahr in den Bilanzen bemerkbar macht. So will der Konzern zumindest ein positives EBITDA vorweisen können.

Wird Alno seine Ziele erreichen können und tatsächlich die gewünschten Einsparungen vornehmen können? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

