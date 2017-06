Alno: Familie Hastor weitet Einfluss weiter aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Alno":

Liebe Leser,

über die bosnische Unternehmerfamilie Hastor habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger berichtet. Dabei ging es beispielsweise um den Streit zwischen VW und der von Familie Hastor kontrollierten Prevent Gruppe, der sich im vergangenen Jahr zuspitzte und zu einem Lieferstopp und damit zu einem zwischenzeitlichen Produktionsstopp in den VW-Werken in Wolfsburg und Emden führte.

Noch mehr beschäftigte uns die versuchte Kontrollübernahme bei dem deutschen Auto- und Nutzfahrzeugzulieferer Grammer durch die Familie Hastor. Der Konflikt zwischen Familie Hastor und dem Grammer-Aufsichtsrat und -Vorstand war vor wenigen Tagen bei der diesjährigen Grammer-Hauptversammlung nicht zu übersehen.

Das Vorhaben, den Grammer-Vorstands-Chef und Teile des Aufsichtsrats abzusetzen, misslang jedoch. Damit ging die 1. Runde in diesem Konflikt für Familie Hastor verloren. Allerdings wird es hier ganz sicher eine Fortsetzung geben.

Bei einem anderen deutschen Unternehmen ist die Familie Hastor in den vergangenen Wochen und Monaten schon deutlich weiter gekommen in Sachen Kontrollübernahme. Da es sich bei diesem Unternehmen jedoch um eines handelt, das weder in der Automobilbranche tätig ist, noch in einem der größeren deutschen Aktienindizes vertreten ist, wurde darüber in den Medien kaum berichtet.

Es handelt sich dabei um den deutschen Küchen-Spezialisten Alno, der schwierige Zeiten hinter sich hat und sich aktuell in einem Restrukturierungsprozess befindet.

Die Beziehungen zwischen Alno und Familie Hastor

Das der Familie Hastor zuzurechnende Investment-Vehikel Tahoe Investors hält derzeit direkt und indirekt 43,13% der Anteile an Alno.

Die Beteiligung war trotz geringer Zustimmung der Kleinaktionäre geglückt, da der US-amerikanische Großinvestor Whirlpool seine Aktien an Tahoe verkauft hatte und Tahoe frühzeitig Stimmrechtsvereinbarungen mit bestehenden Aktionären – darunter auch dem scheidenden Alno-Chef Max Müller – geschlossen hatte.

Müller, der seinen Platz an der Spitze von Alno nach 6 Jahren räumt, ist voll des Lobes für den Investor. Der habe gezeigt, „mit welcher Konsequenz sich die notwendige Restrukturierung des Alno-Konzerns voranbringen lässt“.

Der Investor Tahoe hatte mit seinem Einstieg ein hartes Sanierungsprogramm verbunden. Um die Gefahr einer Blockade gegen das Sanierungsprogramm zu bannen, besetzte Tahoe Aufsichtsrat und Vorstand mit Vertrauten.

So ist beispielsweise der derzeitige Aufsichtsrats-Chef von Alno, Christian Becker, Rechtsanwalt der Prevent Gruppe, die – wie bereits erwähnt – ebenfalls von Familie Hastor kontrolliert wird. Auch der neue Alno-Chef, der zuvor Finanzvorstand war und dieses Amt erst seit Ende 2016 ausübt, ist ein Vertrauter der Hastors.

Sie sehen also: Bei Alno ist die Familie Hastor schon ein ganzes Stück weiter als bei Grammer. Ob der Einstieg der Hastors bei Alno schlussendlich positiv ist für die anderen Alno-Aktionäre, wird die Zukunft zeigen müssen. Immerhin verlief die Kontrollübernahme bei Alno bis dato nicht so „feindlich“, wie sie bei Grammer ablaufen sollte.

Der Alno-Aktienkurs von rund 0,40 Euro zeigt Ihnen aber, dass der Markt nicht sehr optimistisch ist, wenn es um die Rettung des Küchenmöbelherstellers geht.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.