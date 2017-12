Alno-Aktie: Gehen die Aktionäre leer aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Alno":

letzte Woche bewegte Alno die Gemüter der Anleger und Johannes Weber hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Der Insolvenzverwalter von Alno hat mit RiverRock einen Vertrag über 20 Millionen Euro für die Übernahme von Vermögensgegenständen abgeschlossen. Sofern dieser rechtskräftig wird, könnte es einen Hoffnungsschimmer geben.

Der Plan! Im Rahmen der Übernahme möchte RiverRock den Geschäftsbetrieb von Alno wieder aufnehmen und unter dem Namen ALNO GmbH firmieren. Zusätzlich zu den Markenrechten hat sich RiverRock auch die Maschinen und Grundstücke gesichert.

Der Ausblick! Für die Aktionäre der Gesellschaft besteht allerdings trotz der geplanten Übernahme die Gefahr, leer auszugehen, denn als erstes werden wohl die Gläubiger des Unternehmens bedient. Auch sind die wesentlichen Vermögensgegenstände des Unternehmens nun veräußert und es wird nicht viel übrig bleiben.

Was bleibt nach dem Verkauf und wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.